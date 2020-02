8 Febbraio Eventi Bergamo

BERGAMO CITTA TOP Natalino Balassoal Teatro Creberg 20:30 TOP Mercatini in Piazzetta Santo Spirito 08:30 TOP Mercato della Terra 08:30 Led Zeppelin & Deep Purple Night al PDF Motociclette 22:30 Seminario Genesa di Gaia 16:00 Open mic al Macondo 21:30 Il Buio | Long Gone | S A R R A M Concerto Edonè 21:30 Concerto Trendaudio Band al Dieci10 22:00 Duo Lamçja – Magoni. Chitarra & Mandolino, Chiesa Sant’Andrea 21:00 Tropicalismi al Ink Club, 23:00 Leandro in concerto,Spazio Polaresco 22:00 Match d’improvvisazione teatrale, Cineteatro Boccaleone 21:00 Concerto dedicato a Bartolomeo Colleoni, Sala Alfredo Piatti 16:00 Valerio 1966, Inaugurazione 16:00 Incontro con l’autore: Aldo Ferrari, Libreria Incrocio Quarenghi 17:00 Mostra del Piccolo Quadro e della Piccola Scultura, Circolo artistico 18:00 Mostra dell’artista Marisa Velasco, Associazione Culturale Cento 4 18:30 Pensieri ed Emozioni, Letture Teatro alle Grazie 20:45 Piccolo Intervento a Cuore Aperto, Concerto Circolino della Malpensata 21:00 Visita Guidata Cattedrale 15:30

Albino TOP Mercato Agricolo e Non Solo 10:00 Trash Night Tarzanelli Al Be Up 21:00 The Hootenanny live IL CLUB 21:00

Almenno San Bartolomeo Concerto Free Fall + Sebastiano Mazzoleni, Museo del Falegname 20:00

Barzana O pinguino co le tirache, Teatro Dialettale 20:30

Berbenno u taulì con tre gambe el balerà mai, Teatro dialettale Oratorio 20:30

Brembate di Sopra A tutta scienza: le stelle, La Torre del Sole 15:00

Camerata Cornello Cena e Ballo Latino, danza, Ostello Brembo 19:00

Cazzano Sant’Andrea La raggiera Sacro Triduo dei Morti, 10:30

Chignolo d’Isola Sweet Parti, Discoteca Sabbie Mobili 23:30

Clusone TOP Visita guidata al MAT Museo 16:00 Inaugurazione CP Scarponi & Outdoor 17:30

Cologno al Serio VISCAdj al Chioscocafè 21:00 Festa della vita, Scuola dell’infanzia 16:30

Costa Valle Imagna Camminata sotto le stelle, Piazza 18:00

Curno Anthropocene – L’epoca Umana, Officina del BenEssere 20:30

Cusio Ciaspolata al chiaro di Luna 19:00

Dalmine TOP Mercatino delle Pulci 08:00 Rebel, Discoteca Bobadilla Feeling Club 20:30

Grassobbio Incontro con l’autrice Paola Maggioni, Biblioteca 14:30

Leffe TOP Visite guidate Museo del Tessile 14:30

Lenna La Magia dei nostri punti luce, Incontro al B&B Il Respiro dell’Anima 14:30

Madone Karaoke Umberto Live e Francesca Madone al Maggie Bar 21:00

Morengo I Fiori nella ghisa, Teatro dialettale Oratorio 20:30

Mornico al Serio Autostrada per il mare, Teatro dialettale Auditorium S. Andrea 21:00

Mozzo Toxiciteam – system of a down tribute, UFO 22:00

Nembro Claudio Barcella presenta il nuovo libro, Biblioteca 16:00 Patatina d’oro 2020, Manifestazione canora in Oratorio 16:00 Jumanji: the next level, Film CineTeatro San Filippo Neri 21:00

Oltressenda Alta Ciaspolata al chiaro di luna alle baite del Moschel, Piazza Chiesa 18:00

Onore Laboratorio didattico per bambini e famiglie, Fattoria della Felicità 15:30

Osio Sopra Solardo, Discoteca Bolgia 23:30

Palazzago TOP Lega in Festa 19:00

Ponte San Pietro TOP Mercatino Antiquariato 08:30 Ses mis dal paradis, Teatro dialettale in oratorio 20:30

Ranica Be Stupid Goes to Druso 23:00

Riva di Solto Ol malat in del co, Commedia dialettale in Oratorio 20:30

Romano di Lombardia ‘N guardia Üstì, Teatro dialettale Fondazione Rubini 21:00

Sarnico Senza più forza di ricordare, Incontro Biblioteca 15:30

Schilpario Ciaspolata notturna, ufficio Atiesse 18:00

Seriate Lulù spettacolo di Claudio Milani, Cineteatro Gavazzeni 16:30 Incontro con Telmo Pievani, Libreria Spazio 21:30 D!RTY SHOES, Discoteca Under Music Club 23:30

Serina AfroStation Discoteca Snoopy 23:30

Stezzano Piccole donne, Film Sala Eden 21:00

Telgate Face2Face Party, Discoteca Costez 23:30

Trescore Balneario Matrimonio: vincolo d’amore?, Incontro Consultorio familiare 20:30 La lunga vita di Marianna Ucria, Letture Cineteatro Nuovo 21:00

Treviglio Popolo in fuga, Incontro al Teatro Nuovo 20:30 Let’s Party, DIscoteca Charlie 23:30 Cyborg Zero Concerto al Revel 22:00 Mimmo’s Poetry Slam, Mimmo’s Coffee 18:00 Visita gratuita Museo Civico “Ernesto e Teresa della Torre 14:30

Treviolo Premiere | Mercy, Discoteca Vibe Music Zone 23:30

Urgnano Jumanji: the next level, Film Cineteatro Cagnola 20:30 Portofino Orchestra, Discoteca Amadeus

Valbondione Ciaspolata sotto la luna piena, Ostello Casa Corti 17:00

Verdello Pizza e live music, Trattoria della Cascina Bolsa 19:00 Karaoke Con I 2 Di Pikke 21:30

Villa d’Ogna 48 – morto che… sbaglia, Rassegna Dialettale al Cine Teatro Forzenigo 21:00

Villongo Ü de töt per mé, Rassegna Dialettale CineTeatro 21:00