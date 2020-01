Anniversario Cineteatro dell’Oratorio – Osio Sotto 10 Gennaio 2020 #Bergamo #OsioSotto #PianuraBergamasca

Venerdì 10.01.2020 il nostro Cineteatro dell’Oratorio compie 10 anni! Sono passati infatti 10 anni esatti dalla sua inaugurazione, in data 10.01.2010, dopo i grandi lavori di restauro e rilancio. Vogliamo festeggiarlo come merita e far sentire l’affetto che la nostra comunità ha per questa importante realtà! Ecco perchè abbiamo organizzato una imperdibile serata a base di ricordi e risate a crepapelle, con la straordinaria presenza di Enzo Valeri, attore e comico, che racconterà in 60 minuti la storia del cinema dalle origini ad oggi…attraverso gli occhi degli spettatori! Uno spettacolo che ha all’attivo più di 200 repliche in tutta Italia…per l’occasione l’ingresso sarà gratuito: ti aspettiamo! E come per ogni festa di compleanno che si rispetti, la serata si concluderà con il taglio della torta e un bel rinfresco per tutti! Ti aspettiamo! DG e lo Staff Cinema

