“Aperitivo di Natale” Alveare Levante – Orio al Serio 17 Dicembre 2019

Vi aspettiamo martedì 17 dicembre per cominciare ad assaggiare le leccornie dei nostri fantastici produttori e brindare insieme all’apertura!

Passate per ritirare il buono per il primo acquisto!

Vi ricordiamo che per partire dobbiamo essere 150, manca poco!

Ecco il link per iscriversi:

https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/12094

