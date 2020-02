Blood Brothers – The Bruce Springsteen Show CineTeatro Colognola – Bergamo 31 Gennaio 2020 #Bergamo #BergamoHinterland #CineTeatroColognola

L’unica tribute band in Europa in grado di riproporre l’energia del più grande live performer di sempre arriva in teatro a Busto Arsizio con la produzione di Good Vibrations (Canto Libero, Acqua e sale, 40 Fingers) che sta portando da anni nei teatri spettacoli di grande qualità e successo…

Lo Spettacolo teatrale denominato Hits & Rares : oltre due ore di emozioni senza sosta, ripercorrendo un repertorio fatto di storie nelle quali ognuno si potrà riconoscere come protagonista. Le Setlist dei Blood Brothers comprendono i grandi successi del cantautore del New Jersey come Born in The Usa, Born To Run, Hungry Heart, Badlands, Dancing in the dark ma punta anche a sfruttare l’ambiente teatrale per proporre chicche e brani eseguiti pochissime volte dallo stesso Boss del New Jersey!

Lo show è coinvolgente e fa muovere fan da varie zone d’Italia che creano grandi serate di divertimento ed amicizia che coinvolgono tutti i presenti, preparatevi quindi ad un’esperienza che vi farà stare bene ed in compagnia…

BIGLIETTI ONLINE

I PROTAGONISTI

I Blood Brothers nascono da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra), che dopo essersi diplomato al conservatorio in Percussioni ed aver girato il mondo come batterista, decide di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band, un progetto che oltre alla ricerca dei suoni e allo studio accurato dei testi, trasmetta forza, sentimenti e passione che gli spettatori possano ricordare a lungo. Inizia così un percorso speciale, che porta questi 8 ragazzi a vivere una sinergia unica che trasforma ogni gesto in un momento magico da condividere con il pubblico che diventa puntualmente “uno di loro”, proprio come accade ai concerti del Boss.

Francesco Zerbino: Voce e Chitarra

Andy Paoli: Chitarra

Dario Orlandini: Basso

Luca Pasquadibisceglie: Batteria

Manuele Vanzi: Pianoforte

Lorenzo Del Ghianda: Organo, Fisarmonica

Elisa Arcamone: Voce

Massimo Gemini: Sax

Albein: Roadie

Le date:

5 dicembre Bolzano, Teatro Cristallo

17 gennaio Copparo, Teatro De Micheli

18 gennaio 2020 Busto Arsizio, Teatro Sociale

31 gennaio Bergamo, Cineteatro Colognola

25 marzo Milano, Teatro San Babila

26 marzo Bologna, Teatro Antoniano

HOME PAESE CITTA’ di BERGAMO ARTICOLI Bergamo e Città alta ITINERARI Bergamo e Città alta EVENTI Bergamo e Città alta NEGOZI Bergamo e Città alta MANGIARE Bergamo e Città alta DORMIRE Bergamo e Città alta LOCALI Bergamo e Città alta SERVIZI Bergamo e Città alta AZIENDE Bergamo e Città alta CASE Bergamo e Città alta SCUOLE Bergamo e Città alta ASSOCIAZIONI Bergamo e Città alta ARTISTI Bergamo e Città alta WEB CAM Bergamo e Città alta VIDEO Bergamo e Città alta