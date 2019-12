Bergamo – Capodanno in libreria con i Maestri Invisibili 31 Dicembre 2019 #Bergamo

Un modo davvero nuovo di trascorrere il Capodanno a Bergamo: un seminario in libreria alla scoperta dei propri “Maestri Invisibili”: così li ha chiamati il noto scrittore Igor Sibaldi nel libro bestseller omonimo uscito nel 1997 e più che mai attuale.

Ad accompagnare a conoscere i propri “Maestri Invisibili” sarà Serena Francesca Pratelli, insegnante formatasi dallo stesso Sibaldi, che da anni insegna questa tecnica di dinamica mentale «per impararla a mia volta meglio. Mi stupisco sempre della meraviglia che si scopre. L’esperienza umana mostra che siamo stranieri a noi stessi ed è questo che consente di avventurarci su strade sempre nuove di liberà. Basta darsi il permesso e, nel dialogo con l’altro, si arrivano a esprimere pensieri mai pensati prima, a un tempo inauditi eppure familiari. E in questo modo scopriamo di avere da tempo tra le mani una realtà grandiosa che eravamo convinti di ignorare. Esattamente come accede nel dialogo con i nostri Maestri Invisibili».

I “Maestri Invisibili” sono la raffigurazione simbolica delle nostre guide interiori oscurate dai condizionamenti della vita. Tutti li abbiamo e sono solitamente due: per Jung erano Ka e Filemone, per Dante Virgilio e Beatrice, per Mowgli Bagheera e Baloo… Molti li chiamano, appunto, Maestri o Spiriti Guida ma in realtà si tratta di zone della nostra mente in cui il nostro “io” piccolo entra in contatto con il proprio “IO” grande, in un territorio interiore nuovo, in cui i talenti e i desideri autentici, troppo spesso rimossi, sono liberi di riaffiorare ed esprimersi.

Si tratta, quindi, di una tecnica immaginativa che consente di lasciar affiorare il proprio Sé autentico attraverso la scrittura, dopo un breve percorso mentale di rilassamento.

L’evento inizierà il 31 dicembre alle 18:30 fino alle 22:30 e riprenderà il 1° gennaio alle 11:00 fino alle 17:30 presso la Libreria L’Alchimista a Bergamo, via Gabriele Rosa 30.

Iscrizioni: Libreria L’Alchimista tel. 035.0330409 costo € 97

Informazioni: maestri@serenafrancesca.it www.serenafrancesca.it Tel 388.9974422

