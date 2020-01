Corso Primo soccorso Artva pala e sonda al rifugio Albani – Colere 12 Gennaio 2020 #Bergamo #Colere #RifugioAlbaniColere

Domenica 12 gennaio al Rifugio Albani di Colere si svolgerà una giornata informativa per l’utilizzo degli strumenti di primo soccorso Artva pala e sonda.

Un evento organizzato dai gestori del Rifugio Albani in collaborazione con il CAI Val di Scalve per sottolineare ancora una volta l’importanza dell’utilizzo degli strumenti di autosoccorso in caso di valanga o slavina. La partecipazione è gratuita. Chi vorrà partecipare dovrà presentarsi al rifugio in modo autonomo entro le ore 10.

Obbligatorio munirsi di ARTVA, pala, sonda e abbigliamento invernale idonei all’alta quota.

Per maggiori informazioni, contattare il rifugio all’indirizzo mail rifugioalbani@libero.it o al numero di telefono 034651105.

