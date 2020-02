Costellazioni Famigliari – Osio Sotto 30 Marzo 2020

Le costellazioni familiari sono un lavoro di gruppo volto a risolvere diverse problematiche personali, familiari, lavorative.

Come funzionano?

Grazie alla disponibilità di colui che costella, cioè il protagonista della costellazione, si attiva nello spazio in cui ci si trova, il suo campo morfogenetico.

I partecipanti che realizzano la costellazione, chiamati dal costellante, oppure dal facilitatore, a personificare i vari ruoli, sentono il campo morfogenetico e si muovono in esso.

In questo modo, tramite movimenti, sensazioni, impulsi e la loro espressione, da parte dei partecipanti, si rendono chiare le dinamiche esistenti nel campo e quindi si rivela al costellante un punto di vista più ampio e completo della situazione.



Emergono i blocchi (presenti o passati) che impediscono che i rapporti fluiscano in modo armonioso. Si costella per poter stare meglio e anche per comprendere e chiarirsi.





Grazie all’intervento del facilitatore o anche in modo spontaneo si possono sciogliere le tensioni e si possono realizzare anche azioni risolutive che portano il sistema in una direzione più amorevole e compassionevole.

La sola visione della situazione esistente e del processo di trasformazione nella “soluzione emersa dalla costellazione” porta grande cambiamento e sollievo nella vita quotidiana del costellante.

Nella serata si svolgono due costellazioni.

La pratica della costellazione è tutt’ora uno dei modi più efficaci e veloci per aprire la mente e il proprio sentire. La costellazione è utile per il costellante, che mette in scena il suo argomento ed è utile anche per i partecipanti, che spesso trovano assonanze e similitudini nei ruoli che si trovano a personificare e la loro situazione di vita reale.



Conduce la costellazione Simone Carrara – info@simonecarrara.it – cell 349-5241412

Costo: per chi costella 40 euro e, per i rappresentanti, 20 euro

Per iscriversi Sandra 349-3828009

oppure tramite eventbrite

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-costellazioni-famigliari-51111328359

Grazie!