“Festival della Musica Colta” Ink Club – Bergamo 7 Dicembre 2019

Sabato 7 Dicembre Ink Club vi porta il meglio della musica aulica bergamasca per la prima inimitabile edizione del “Festival della Musica Colta”. Una lunga serata di erudizione e cultura in compagnia dei più fini intelletti orobici. Dalle 18: ✿ Violenzio aka Zio Dennis ✿ SERP – Sana E Robusta Prostituzione ✿ 3 Metri Sotto il Kilt ✿ GaiZer musica da spiaggia E in chiusura: ✿ Pink Violence Squad

Dal 1 di Ottobre 2019 al 30 Settembre 2020 è valida soltanto la nuova tessera 2019-20. Per poterla sottoscrivere è NECESSARIO presentarsi al circolo con il seguente modulo compilato e stampato: https://portale.arci.it/preadesione/inkclub/. La sottoscrizione anche per questo anno è di soli 10 euro, e vi consente di partecipare a tutte le attività gratuite proposte durante l’anno dal nostro circolo.

La tessera verrà poi richiesta, unitamente ad un documento d’identità, ad ogni ingresso successivo.

@ Ink Club, via Carducci 4b, Bergamo

dalle 21.00, ingresso gratuito con tessera ARCI

