Ghost – Il musical al Teatro Creberg – Bergamo 8 Marzo 2020 #Bergamo #TeatroCreberg

Produzione: Show Bees

Regia: Federico Bellone

musiche di Dave Stewart e Glen Ballard

Ghost Il Musical: un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, thriller e commedia per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora dove non poteva mancare l’indimenticabile brano “Unchained Melody”dei The Righteous Brothers.

Trasposizione fedele del cult-movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin.

Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato.

Le date

dal 28 gennaio al 9 febbraio Roma, Teatro Sistina

dall’11 febbraio all’1 marzo 2020 Milano, Teatro degli Arcimboldi

8 marzo Bergamo, Creberg Teatro Bergamo

13 marzo Varese, Teatro Openjobmetis

14 marzo Padova, Gran Teatro Geox

24 e 25 marzo Parma, Teatro Regio

14 e 15 aprile Palermo, Teatro Biondo – Annullati

16 aprile Catania, Teatro Metropolitan – Annullato

28 marzo 2020 Legnano, Teatro Galleria

2 maggio 2020 Montecatini, Teatro Verdi

dal 14 al 16 maggio Genova, Politeama Genovese

BIGLIETTI

