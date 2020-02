Il Carnevale Italiano – Calusco d’Adda 22 febbraio 2020 #CaluscodAdda #Bergamo #IsolaBergamasca

Pomeriggio e sera di intrattenimento per tutti

Dalle 15:30 alle 17:30 – Conosciamo e costruiamo le maschere del carnevale (per bambini dai 3 anni in su). Brevi letture e piccolo intrattenimento sulla storia del carnevale italiano. A seguire laboratorio creativo con merenda in compagnia.

Dalle 19.00 alle 21.00 – Aperitivo con Amatriciana GRATUITA per tutti, con DJ set

Dalle 21.00 – Bar e birreria con musica dal vivo a cura dei Rocka’s Billies