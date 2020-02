Incontro con Go Zando Go – Alzano Lombardo

Se volete conoscere come si è trovato a partire per girare il mondo su una bicicletta usata, come mai in alcune sue foto ha tra le mani un pollo intero crudo, ma soprattutto quali sensazioni ed emozioni ci può trasmettere dopo un’esperienza simile, Davide Zandonella “Go Zando Go” , primo vincitore del progetto Adventure Challenge, sarà ospite a ElleErre.