La leggenda del Re Leone, Musical – Chignolo d’Isola 22 Febbraio 2020 #Bergamo #ChignoloDIsola #IsolaBergamasca

C’è tempo fino a domani per prenotarvi per assistere al musical “La leggenda del Re Leone” a Chignolo d’Isola! 🦁🐵🐍🐺

Sabato 22 febbraio alle 20.30, il Gruppo teatrale Favolosa – Oratorio di Capriate reciterà in questo movimentato e divertente spettacolo!

HOME PAESE Chignolo d’Isola ARTICOLI Chignolo d’Isola ITINERARI Chignolo d’Isola EVENTI Chignolo d’Isola NEGOZI Chignolo d’Isola MANGIARE Chignolo d’Isola DORMIRE Chignolo d’Isola LOCALI Chignolo d’Isola SERVIZI Chignolo d’Isola AZIENDE Chignolo d’Isola CASE Chignolo d’Isola SCUOLE Chignolo d’Isola ASSOCIAZIONI Chignolo d’Isola ARTISTI Chignolo d’Isola WEB CAM Chignolo d’Isola VIDEO Chignolo d’Isola