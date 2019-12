“Accendiamo il Natale” Mercatino di Natale – Cologno al Serio 7 8 dicembre 2019

Sabato 7 Dicembre (dalle 15:00 alle 18:00) e Domenica 8 Dicembre (dalle 9:30 alle 19:00), il nostro

centro storico si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con tante iniziative per piccoli e

grandi.

Proloco Cologno Al Serio è lieta di invitarvi alla terza edizione di Accendiamo il Natale che animerà il

nostro borgo durante le due giornate. Come ente di promozione e valorizzazione del territorio crediamo

fortemente che sia importante mantenere radicate le tradizioni del Natale; ecco perché, anche grazie

all’aiuto dell’Amministrazione Comunale e dei nostri sponsor, abbiamo creato un programma ricco di

eventi, tutti a tema natalizio.

Durante le due giornate saranno presenti i mercatini di Natale (all’interno di una tensostruttura coperta e riscaldata in Via Rocca), gli Alpini di Cologno che ci scalderanno con vin brulé, caldarroste e salamelle

e l’Associazione Le Botteghe di Cologno con cui brinderemo alle festività con tanti dolci e leccornie.

Sabato 7 Dicembre sarà presente Babbo Natale che accoglierà i più piccoli mentre noi di Proloco

faremo preparare ai bambini un proprio messaggio da far volare con un palloncino nel cielo. Dalle 16:00

spettacoli e laboratori a tema natalizio e alle ore 18:00 l’attesissimo momento dell’accensione del

grande albero, contestualmente al lancio dei palloncini, e delle luminarie del centro storico, il tutto

accompagnato dalle note dell’Orchestra di fiati ProMusica di Treviglio.

Domenica 9 Dicembre le cornamuse di Baghèt Band risuoneranno per il paese; nel pomeriggio

laboratori creativi per bambini e dalle 17.30 uno straordinario spettacolo con sabbie luminose in Piazza

Agliardi chiuderà la manifestazione.

Allo stand di Proloco Cologno sarà possibile effettuare il pre-tesseramento per diventare Socio 2020.

