“Mercatino di Natale” e Santa Lucia – Ciserano 8 Dicembre 2019

Dalle 8:30 alle 18:00

Tante bancarelle e animazione

Tra Piazza Giovanni XXIII e l’Oratorio San Giovanni Bosco

Comune Di Ciserano

Commercianti di Ciserano

Oratorio Ciserano S. Giovanni Bosco

Atletica Ciserano

Comitato Pro Loco Ciserano

Spazio Giovani Fuori Campo

Comitato Festeggiamenti

Ore 8:30 Apertura bancarelle in Piazza, via Rota e Oratorio

Dalle 9:00 Babbo Natale in Piazza Giovanni XXIII

Ore 11:00 Laboratorio della Cascina Germoglio

Ore 14:00-18:00 Animazione della Cascina Germoglio in Via Rota, Gonfiabile e animazione in Oratorio, casa di babbo Natale in Piazza Giovanni XXIII

14:30 Sagra Cannoli e vin brülè in Oratorio

15:00 Santa Lucia per le vie del Paese

Ore 15:30 Santa Lucia dai bambini presso l’Oratorio, a seguire merenda pane&nutella

Ore 16:30 Partenza in Oratorio della MARCIA DEI BABBI NATALE e arrivo in Piazza con pandoro e tè caldo offerti dai Commercianti Ciseranesi (cappellini omaggio)

Ore 18:00 chiusura stand

