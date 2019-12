Ornica – “Fiocchi d’Arte, Natale nelle terre dei Baschenis” 26 Dicembre 2019

Giovedì 26 dicembre, in occasione di Santo Stefano, vi aspetta il secondo appuntamento della rassegna “Fiocchi d’Arte, Natale nelle terre dei Baschenis”, quattro appuntamenti per scoprire le Terre dei Baschenis nella suggestiva atmosfera natalizia della montagna bergamasca in Val Brembana.

Le visite saranno proposte dal gruppo di animatori culturali per fare conoscere ai partecipanti le ricchezze storico-artistiche, le tradizioni e le curiosità di queste terre.

La seconda visita culturale nel territorio di Ornica, con ritrovo alle 10 presso il Santuario della Madonna del Frassino, prevede la visita del Santuario stesso e del Borgo storico di Ornica, un borgo di antichi mestieri avvolto nell’atmosfera natalizia,

Dalle 13.30 visita alle postazioni del Presepio Vivente.

prezzo Adulti contributo 5,00 € (al termine di ogni visita degustazione di tisana e succo di mela caldo). Gratuito fino ai 14 anni.

