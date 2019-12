“Rassegna Nazionale Musica Popolare” al Teatro Serassi – Villa d’Almè “Bergamo Hinterland” 10 11 Gennaio 2020

Venerdì 10 e sabato 11 gennaio il Teatro Serassi di Villa d’Almè (Bergamo) ospita la rassegna nazionale di

musiche e canti folklorici ed etnici organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, dal Comune di Villa d’Almè e dal Ducato di Piazza Pontida.

Si tratta della tredicesima edizione della rassegna di musica popolare targata FITP, ma per la Lombardia è la prima in assoluto. Mai prima di gennaio 2020, infatti, la “Rassegna di musiche e canti folklorici ed etnici” è stata ospitata in una delle regioni con il più alto numero di associazioni affiliate alla Federazione.

Sarà il Teatro Serassi di Villa d’Almè, a pochi chilometri da Bergamo, a fare da cornice alla due giorni

dedicata alla musica tradizionale del 10 e 11 gennaio 2020. La Rassegna rappresenta un vero e proprio concorso, a cui stanno già aderendo alcuni tra i migliori gruppi di musica popolare a livello italiano. A giudicarli sarà una giuria composta da 5 giurati selezionati tra espertimusicologi e membri della Consulta Scientifica FITP.

La sera di sabato 11 gennaio le formazioni in concorso si esibiranno sul palco del Serassi, difronte alle

autorità locali, a quelle locali e nazionali della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e a tutti coloro che vorranno essere presenti a una serata che sarà difficile dimenticare, tra brani suonati con il flauto di Pan e le tarante dal sapore mediterraneo (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria). Un vero e proprio excursus tra le note folkloristiche di un paese, l’Italia, dal patrimonio culturale folkloristico davvero impareggiabile.

Ad anticipare le performance musicali, sabato pomeriggio, alle 15,30 nella sala consiliare del Municipio di Villa d’Almè, in programma un incontro dibattito dal titolo “Musiche e canti folklorici ed etnici tra

tradizione e innovazione. Riflessioni”. Responsabile del dibattito la professoressa Fulvia Caruso del

Dipartimento di Musicologia dell’università di Cremona; modera il professor Mario Atzori, membro della

Consulta Scientifica della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Venerdì sera, invece, sempre alle 20,30 al Teatro Serassi di Villa d’Almè, un altro importantissimo

appuntamento per la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, la Cerimonia di nomina dei Padri del Folklore, con la consegna dei riconoscimenti alle personalità benemerite delle FITP. Conosceremo, quindi, le persone che, per ogni regione italiana, nel 2019 si sono distinte per passione e attività nel mondo della Federazione.

HOME PAESE Villa d’Almè ARTICOLI Villa d’Almè ITINERARI Villa d’Almè EVENTI Villa d’Almè NEGOZI Villa d’Almè MANGIARE Villa d’Almè DORMIRE Villa d’Almè LOCALI Villa d’Almè SERVIZI Villa d’Almè AZIENDE Villa d’Almè CASE Villa d’Almè SCUOLE Villa d’Almè ASSOCIAZIONI Villa d’Almè ARTISTI Villa d’Almè WEB CAM Villa d’Almè VIDEO Villa d’Almè