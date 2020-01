Venerdì 10 Gennaio 2020

Eventi Bergamo di Venerdì 10 Gennaio 2020 🧡 Albino – A qualcuno piace caldo, Auditorium Mario e Benvenuto Cuminetti 20:30 / Inaugurazione Nuovo Lucky Bar 17:30 🧡 Almenno San Salvatore – Giochi senza frontiere 21:00 / Per una nuova visione di Chiesa, Incontro 20:30 🧡 BERGAMO – Grease il musical al Teatro Creberg 21:00 / Pista di Pattinaggio Piazza Libertà / Pauzeroband Concerto al Funky Gallo 22:00 / Tropicalismi, Ink Club 22:30 / Rockabilly Night/Back to 50's – Rockin' Cats + Charlie Dj al Polaresco 22:00 / Beyza & Nucka al Binario12 22:00 / Fichi D'indie Edonè 22:00 / La Sonnambula Bellini Teatro Sociale 20:30 / Doc & The Trio live al Bar H 22:00 / StreetsOfFire, ExtraordinarioTango Live Y La Ombre al PDF Motociclette 22:00 / Presentazione Corso Reiki Shiki Ryoho e Teate, Libreria L'Alchimista 20:30 / Serata freschissimi al Cubo café 23:00 / Il circolo della sei corde, Centro Didattico produzione Musica 18:00 / Stagione Lirica: La Sonnambula Teatro Sociale 20:30 / BlacKkKlansman Cineteatro Qoelet di Redona 21:00 / The Farewell – Una Bugia Buona Auditorium Piazza Libertà 21:00 / Jacopo Lamera al Dieci 10 22:00 🧡 Bottanuco – Daniele Biella presenta il libro, Con altri occhi 18:30 / Il Colpo della Strega, Teatro 21:00 🧡 Caravaggio – Birthday concert Francesca Soliveri al Circulì 22:00 🧡 Castione della Presolana – Dj Valo al Pub Music 22:00 🧡 Chignolo d'Isola – Discoteca Sabbie on Friday Ingresso Gratuito entro le 00.30 / 🧡 Clusone – Pista di Pattinaggio al centro sportivo in via Don Bepo Vavassori 09:30 🧡 Colere – 100 Hp Tributo a Battisti al Pub Bucaneve 21:00 🧡 Curno – Concerto Andrenalina Band al Keller Factory 22:00 🧡 Dalmine – MYWAY Boba Discoteca Campiglio che Scompiglio 20:30 🧡 Grassobbio – Il Venerdì Luxury all'Oster Bif & Beef Restaurant 20:00 / Credence Clearwater Revival Tribute Dieci 10 22:00 🧡 Lovere – Pista di pattinaggio sul ghiaccio 10:00 / Borgo della luce 20:00 🧡 Mozzo – Goldcobra limpbizkit tribute + Amnesia alternative metal UFO 22:00 / Concerto rock vintage Australian Pub 22:00 🧡 Nembro – URBANOteca Reggaeton al Jam 22:30 🧡 Ranica – The Stone Garden Concerto al Druso 22:00 🧡 Sant'Omobono Terme – Il presepe della Cornabusa 08:30 🧡 Sarnico – Mostra LIBERÆ di Stefano Rossetti / Pista di pattinaggio su ghiaccio 10:00 🧡 Scanzorosciate – Warm Up • il weekend inizia al Beach Village 21:00 🧡 Selvino – Torneo calcistico in memoria di Fausto Cortinovis 20:00 🧡 Stezzano – Concerto lirico Dedicato al Baritono Marzio Giossi 21:00 🧡 Treviglio – Mostra Fotografica Crazy Triggers 19:30 🧡 Villa d'Almè – Rassegna Nazionale Musica Popolare al Teatro Serassi 20:00 🧡 Villa d'Ogna – Quale futuro per la nostra terra, Incontro Auditorium Oratorio 20:45 🧡 Zogno – Bancarella solidale Poscante di Zogno 14:30 / Presepe alla chiesetta del Tiglio 14:00

