Venerdi 24 Gennaio 2020

Venerdi 24 Gennaio 2020 BERGAMO – Festa del Cioccolato, Sentierone 09:00 / Fleurs Di Pesco – Omaggio A Lucio Battisti al Dieci10 22:00 / Birthday Party Cubo 23:00 / Settimana dell’Oratiorio di Redona 15:00 / 24 ore di Pace, Incontro Oratorio San Colombano – Parrocchia Valtesse 20:30 / Capodanno cinese, iSchool 12:00 / In principio era Chronos, il tempo della vita Incontro, Biblioteca di Loreto 16:30 / Anna Moffo, una carriera italo-americana, Incontro Biblioteca Gavazzeni 17:45 / Racconti Siberiani in Sala Bassi 18:00 / Il medico, il filosofo, lo storico, Incontro Biblioteca Civica Angelo Mai 18:00 / Stagione Lirica: Guglielmo Tell, Teatro Sociale 20:30 / Una notte di 12 anni, Film Cineteatro Qoelet di Redona 21:00 / Fabrizio Garofoli Trio al Binario12 22:00 / Occupy Edoné 3 22:00 / Monk per Tempo di Blues, Polaresco 22:00 / Beat Acrobatique – DJ P.Flex – Zeemo – R.Exist, Ink Club 23:00 / Serata sing a Song – Karaoke, Barrio Campagnola 21:30 ? Albino – Serata con il Morot, Trattoria alle Trote 20:30 / Jumanj the next level, Film Nuovo CineTeatro 21:00 / Super Karaoke Lucky Bar 19:00 ? Almenno San Bartolomeo – Mio nonno a Buchenwald, Incontro Museo del Falegname 20:45 ? Almenno San Salvatore – Per una nuova visione di Chiesa, Incontro in Oratorio 20:30 ? Alzano Lombardo – Impariamo a lievitare, Corso di Cucina in Sala Civica 20:00 ? Aviatico – Postura, tra miti e realtà, Incontro 20:15 ? Bonate Sotto – Un ricordo omaggio ad Alda Merini, Sala Civica 21:00 ? Brusaporto – Una volta nella vita, Film in biblioteca 20:45 ? Calcinate – Dietro il filo, Incontro Biblioteca 20:45 ? Calusco d’Adda – La Donna Elettrica, Cineteatro San Fedele 21:00 ? Carobbio degli Angeli – Viva Gli Anni 90, Discoteca Queen 23:30 ? Carvico – Cervellone anni ’80, Civico31 20:30 / Karaoke Umberto Live e Francesca al Dila 21:00 ? Castione della Presolana – Concerto Pink Leopards al Pub Music 22:30 ? Cene – Boombox Party anni 90 allo Chalet 22:00 ? Chignolo d’Isola – Serata Latina, Discoteca Decibel 22:30 / Il Venerdì delle Sabbie Mobili, Discoteca 23:00 ? Clusone – Proiezione Film Hammamet, Cinema Teatro Centrale 21:00 ? Cologno al Serio – Vuoto di Memoria, Teatro Auditorium delle Scuole Medie 20:45 ? Curno – Presentazione nuovo percorso di Mindfulness, Palestra ASL 20:30 ? Dalmine – Myway Capodanno Cinese, Bobadilla Feeling Club 20:30 ? Gandino – Settimana di San giovanni bosco in Oratorio 17:30 ? Gorlago – Karaoke Disco Dance al Lovely Pub 21:30 ? Grassobbio – The Rocker al Dieci10 22:00 / Il Venerdì Luxury, L’Oster 20:00 / Band Contest Ambramarie al Midnight 21:00 ? Leffe – Proiezione Film Hammamet, Cinema Teatro Centrale 21:00 ? Lovere – Presepe ispirato al ‘700 napoletano, Accademia Tadini 14:00 / La signora dello zoo di Varsavia, Film Teatro Crystal 21:00 ? Lurano – Cervellone anni ’80 al Civico 31 21:30 ? Mozzo – Festival della consapevolezza, Conferenza in Auditorium 20:30 / Sabbath Solution Black Sabbath + Toplezz – ZZ Top Live at UFO 22:00 / Festival della Consapevolezza, Incontri presso il Comune ? Nembro – Uomini o no – Dante e Primo Levi,Teatro Modernissimo 20:45 / Dj Mario Più + Warmup Zanga al Jam Studio 21:30 / Cervellone allo Smart 24 22:30 ? Onore – Story Time 24.01, Laboratori Bambini 14:30 / Dall’esperienza alla teoria, Incontro Sala Consiliare 20:30 ? Orio al Serio – Face2Face Happy B-Day Party, Discoteca Setai 23:00 ? Osio Sopra – Tutto Il Nostro Sangue 21 – Dogs For Breakfast + Collars, Joe Koala 22:00 ? Ponte San Pietro – Gino Bartali – Eroe silenzioso, Centro polifunzionale UFO 20:45 / Tù Viernes De Ritrovo, Ritrovo Brasil 23:00 ? Pontenossa – L’economia circolare, Incontro Sala Caffi 20:45 ? Ponteranica – Serata di Kraoke e Balli con Antstudiosing, La Piazzetta 21:00 ? Ranica – The Winstons + Sonars ✦ Live at Druso 22:00 ? Romano di Lombardia – Karaoke E Live Music Al Cocchia’s pub 21:30 ? San Pellegrino Terme – Nutrimento consapevole, Incontro Centro Polifunzionale 19:30 ? Sarnico – Pista di Pattinaggio su ghiaccio 15:00 ? Seriate – Mostra di architettura Site specific, Auditorium della Biblioteca 16:00 / OFF Orobie Film Festival al Teatro Gavazzeni 20:30 / 1943-1945 La Resistenza dei Militari Internati Seriatesi, Biblioteca 20:30 / Lettura di albi illustrati in gruppo, Spazio Terzo Mondo 20:45 ? Serina – Serina Nella Grande Storia, Incontro Cineteatro Il Portico 21:00 ? Songavazzo – Torneo di Hockey, Baitella ice skating 20:00 ? Sorisole – Gin&Fish e Music Jazz al Ristorante La Piana 20:00 / Crazy Night Karaoke al Baricentro 21:30 ? Stezzano – Amati per stare bene, Benessere Un Soffio al Mare 20:30 ? Treviglio – Storie dell’inverno Letture per bambini, Biblioteca 16:00 / Omaggio a Whitney Houston, Teatro Filodrammatici 21:00 ? Urgnano – Filadelfia Orchestra, Amadeus Dancing / Memorie da Auschwitz, Rocca Albani 09:00 / DJ Set by Vittorio Brena al Reflexo 21:00 ? Valnegra – La risorsa della nostra montagna: un futuro possibile, Incontro Scuole medie 20:30 ? Verdello – Karaoke al Civico5 21:00 ?

