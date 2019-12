“Vino in quota” – Roncola 28 Dicembre 2019

“Vino in quota” è un’idea che nasce dall’incontro di un gruppo di giovani del territorio. Ottimo vino fornito dall’enoteca Enotop di Brembate sopra, polenta, formaggi e prodotti legati al territorio e preparati dai ristoratori locali saranno i protagonisti della degustazione a cui sabato 28 dicembre potrete partecipare nella piazza centrale del paese. Le premesse sono più che ottime per farsi tentare da un buon bicchiere di vino, alla Roncola sabato 28 dicembre a partire dalle ore 18 in piazza Marconi.

Degustazione a partire da 15 €.