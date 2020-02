Workshop di Cinema con Yoon C. Joyce – San Paolo d’Argon

Workshop di Cinema con Yoon C. Joyce presso l’Abbazia di San Paolo d’Argon 14 15 16 Febbraio 2020 #Bergamo #SanPaoloDArgon #BergamoHinterland

Workshop di cinema il 14, 15, 16 in provincia di BG, completamente GRATUITO perché finanziato da una Società che vuole valorizzare un nuovo polo culturale nella provincia Bergamasca. Per chi si è sempre chiesto come è strutturata l’industria cinematografica, come funziona, come viene realizzato un film, cosa significa stare su un set. La strada da percorrere per chi vuole diventare attore, come muoversi in questo settore, come sostenere un provino, chi è il Casting Director e chi il Regista. Verranno fornite nozioni base di recitazione, con esercizi pratici per gestire le proprie emozioni in pubblico o davanti ad una telecamera. Vi prego di NON mettere commenti qui e NON scrivermi in pvt, per qualsiasi motivo contattare sig.na Elena 3249910637 fino a martedì 11 febbraio.

Evento completamente gratuito e promosso dal centro studi e formazione sull’integrazione Fileo, per valorizzare e promuovere le competenze e passioni di aspiranti artisti con interesse o profilo interculturale.

