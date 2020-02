Lillo e Greg al Teatro Creberg – Bergamo al Teatro Creberg – Bergamo 22 Aprile 2020 #Bergamo #TeatroCreberg

Autori Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

Regia Lillo e Greg e Claudio Piccolotto

Scene Andrea Simonetti

Musiche originali Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni

Costumi NC POP

Con Lillo e Greg

e con Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini

Produzione LSD Edizioni srl

Distribuzione Terry Chegia

Un nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia comica, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come “Che, l’hai visto?” (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due) e “Normal Man”, che vede Lillo e Greg nei panni di due super eroi particolari! L’umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di risate concentrate. Gagmen, fantastici sketch. Il titolo parla chiaro: la forma più basica e diretta della comicità di Lillo e Greg, gli sketch, essenza più pura del divertimento, depurati da qualsiasi orpello narrativo. Soltanto Lillo, Greg ed il loro carisma per una rivisitazione personale e molto attuale della più classica tradizione di sketch. Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali.

Le date

21 febbraio Varese, Teatro Openjobmetis

27 febbraio Ferrara, Teatro Nuovo

dal 28 febbraio all’1 marzo Bologna, Teatro Celebrazioni

4 aprile Gallarate, Teatro Condominio Vittorio Gasmann

22 aprile Bergamo, Teatro Creberg

dal 24 al 26 aprile Torino, Teatro Alfieri

