Mercatino da Forte dei Marmi – Selvino “Valle Seriana” 5 gennaio 2020

dalle 7.00 del mattino fino a sera, per uno shopping in linea con le tendenze, attenta scelta dei materiali

e manifattura di alto livello.

Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, insieme, per offrire ancora idee regalo, questa volta per l’Epifania e occasioni d’acquisto per chi ama l’esclusivo artigianato fiorentino: quindi calzature, pelletteria, borse, accessori, capi in pelle e pellicce, nonché la pregiatissima maglieria in

cachemire.

Sabato 4 gennaio, a Clusone e domenica 5, a Selvino, appuntamento con il “Real Versilia Style”!

