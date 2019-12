“Take it Voices” Concerto a Gavarno – Nembro 20 Dicembre 2019

Il Comitato di Gavarno e gli amici di Telethon di Nembro organizzano :

Una serata musicale di grande emozione per chi dona il proprio cuore ed il proprio aiuto tutto i giorni.

Take it Voices,

otto voci, quattro strumenti, dodici cuori che battono all’unisono in levare seguendo un ritmo soul, il tutto per trasmettervi tutta quella vibrazione che solo la black music può donare.

Una storia quella dei Take it Voices che parte dal gospel e che evolvendosi attraversa il mondo della musica nera: blues, jazz, soul, rhythm ‘n blues, funky. Un grande viaggio vissuto con con cuore, con allegria e con tanto ritmo, tutto il bagaglio che possiamo offrirvi nei nostri spettacoli.